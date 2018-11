A smentita di quanto riportato nell'articolo "Un anno dal disastro - Ventura, di peggio in peggio. E chiede buonuscita" pubblicato il giorno 13.11.2018 alle 11.00 a firma Andrea Losapio, TuttoMercatoWeb rettifica che Gian Piero Ventura non ha mai chiesto alcuna buonuscita al Chievo...

Rivelazioni d'Europa: Jonny, meritarsi Madrid. In Premier di passaggio

Insigne e la sfida Scudetto: "Primo posto difficile, ma non impossibile"

Fiorentina, Pjaca: "Sto bene. La concorrenza non mi spaventa"

Rivelazioni d'Europa: Alcacer, così ha spostato gli equilibri in Bundes

Ancelotti: "Scudetto un sogno, non utopia. Vorrei vivere a Napoli a lungo"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Genoa, Favilli-Spolli ok

Nicolodi (Sky): "Sancho top ma devo capire se è Fenomeno o no"

Udinese, Nicola: "Pretendo tanto da me stesso, voglio 100% da tutti"

Arrivano alcune anticipazioni della seconda parte dell'intervista che DAZN ha realizzato a Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli : "Lo scudetto deve essere un sogno e non un’utopia. Se fosse un’utopia sarebbe un disastro. Lo possiamo raggiungere solo attraverso una grandissima impresa, dovremo stare sempre sul pezzo", ha detto Ancelotti che prosegue. "Sono un uomo del Nord, ma spero di restare qui a lungo. Mi piace l'aria che si respira a Napoli".

