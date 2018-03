Ancelotti spinge la Juve: "Col Real non sarà come a Cardiff"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti parla di Juventus-Real Madrid. Lo fa attraverso il Corriere dello Sport, tenendo i bianconeri in corsa per il passaggio alle semifinali di Champions League. "Questa Juve è un’altra rispetto a quella di Cardiff. E’ più forte ed è molto consapevole della propria forza. Allegri a Wembley, contro il Tottenham, ha firmato la partita perfetta. Higuain e Dybala sono in grande condizione: stavolta potrebbe non finire come in Galles. Nulla è impossibile", le parole di Carletto.