Ancelotti su Pirlo: "Acerbo per guidare la Juve? Ha un'enorme competenza"

Carlo Ancelotti, nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della scelta da parte della Juventus di mettere in panchina uno dei suoi allievi ai tempi del Milan, ovvero Andrea Pirlo: "Quandosi parla di Pirlo allenatore e si osserva che è ancora acerbo per guidare la Juventus, replico che per lavorare in panchina servono conoscenza della materia ed esperienza. Pirlo ha un'enorme competenza".