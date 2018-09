© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato anche di alcuni singoli, fra cui Verdi: "Se vedo Verdi solo a destra nel 4-3-3? Può giocare a destra e sinistra, in un sistema diverso può giocare come mezzapunta dietro l'attaccante. Tranne la punta può fare tutto con le sue caratteristiche. Predilige la destra perché può accentrarsi. E' importante per noi, non ha fatto bene alla prima, ma è nella norma".