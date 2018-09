Anche e soprattutto Icardi vs Kane. I gol, la fascia e un 110 in comune

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Capitani. Centravanti. Uomini simbolo soprattutto. Quella di questa sera a San Siro fra Inter e Tottenham sarà anche la gara fra Mauro Icardi ed Harry Kane. Terminali offensivi e prestatori di spalle larghe per sostenere i compagni, oltre che i palloni diretti verso la porta avversaria. Un motivo di interesse extra in una gara che probabilmente non ne ha alcun bisogno, vista l’importanza intrinseca che già possiede. Ma tant’è.

Maurito avrà dalla sua l’emozione e la voglia del primo giorno di scuola. Con l’unica differenza che Icardi non vedeva l’ora di entrare in classe e prendere parte al master Champions. Il campionato è la sua comfort zone e questo oramai lo si è capito. 110 gol non si segnano per caso, in fondo. Ora però è tempo di provare anche altro, di segnare e sognare pure nelle capitali del calcio europeo.

Dall’altra parte l’uragano Spurs. E un numero che ricorre, il 110 appunto. I gol di Icardi in Serie A, ma pure quelli di Kane in Premier. Campionati diversi e culture calcistiche diverse, ma quanta vicinanza in fatto di effettività… Qualcosa però cambia: e la bilancia che pesa l’esperienza internazionale pende tutta dalla parte dell’inglese di Londra. Senza tralasciare il fatto che Kane sia stato il capocannoniere dell’ultimo Mondiale, in Champions ha già esultato 9 volte nelle 10 partite giocate fino ad oggi. Massima attenzione per la difesa nerazzurra insomma, anche se Vertonghen, Sanchez e gli altri difensori britannici non potranno dormire sonni propriamente tranquilli.