Ancora in campo solo se può vincere la Champions

Animale da competizione. Gianluigi Buffon, nell'ultima conferenza stampa da calciatore della Juventus, s'è definito così. Un calciatore che ha vissuto e vive ancora dell'adrenalina del match, che ha fatto delle sfide il sale di una carriera unica. Una carriera che, a sorpresa, può ancora continuare: "Fino a 15 giorni fa il mio ritiro dal calcio giocato sembrava scontato, adesso non è più così. Ho ricevuto delle proposte molto interessanti".

Riferimento a club di alta fascia, di primissimo rango. Club in grado di dare un epilogo diverso alla carriera di un campione che ha detto di esser pronto a venir fuori dalla 'zona di comfort' per trovare nuovi stimoli e sfide. Ma guai a pensare che la parabola possa essere come quella di Del Piero: "Non andrò mai a giocare in club di terza o quarta fascia".

E allora, non restano che i club che puntano alla Champions, la grande coppa che manca a Buffon. Real Madrid, Paris Saint-Germain o i top club della Premier League, il campionato più competitivo al mondo. Il massimo per un animale da competizione.