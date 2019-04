Andersen fa gola in Europa. La Samp pronta ad una nuova plusvalenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle orme di Skriniar. La Sampdoria nelle ultime stagioni, specialmente in difesa, ha spesso avuto intuizioni brillanti sul mercato. E dopo il centrale venduto all'Inter, il nuovo gioiello esposto nella vetrina allestita da Marco Giampaolo è Joachim Andersen.

Dopo una stagione, la scorsa, vissuta ai margini per una questione di ambientamento, ecco la titolarità nel secondo anno blucerchiato. Sempre titolare e mai sostituito (assente solo con la Juve per somma di ammonizioni), Andersen è uno dei punti di forza della difesa di Giampaolo e proprio il tecnico, con i suoi insegnamenti, è uno dei principali responsabili della crescita del danese. E infatti, già dopo pochi mesi dall'inizio della stagione, sono iniziati a circolare i primi rumors di mercato (destinati ad aumentare da qui alla fine del campionato). In Italia piace a Juventus e Napoli, ma è all'estero che l'intuizione doriana ha fatto maggiormente breccia. L'Atletico Madrid ci pensa per rinforzare la linea difensiva orfana di Godin, ma nelle ultime settimane è il Tottenham la squadra che ha mosso i passi più concreti inviando quando possibile un osservatore dedicato per seguirlo da vivo. La valutazione? A gennaio si parlava di 25 milioni di euro. Ma a giugno, con altre buone prestazioni sulle spalle, si arriverà facilmente a 35.