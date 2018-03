André Silva come il signor Wolf. Da problema a risolutore di problemi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Sono il signor André Silva, risolvo problemi". Potrebbe essere questo, oltre che una rivisitazione poco fantasiosa di Pulp Fiction, il titolo del momento di André Silva, attaccante portoghese che ieri con un guizzo nel finale ha deciso la sfida contro il Chievo.

Proprio come a Genova, l'attaccante portoghese è entrato a gara in corsa e ha deciso una sfida più complicata del previsto, che ha visto il Milan vestire i panni dell'inseguitrice dopo l'uno-due terribile firmato Stepinski-Inglese.

Due gol in Serie A ed entrambi pesantissimi, due gol da tre punti che tengono i rossoneri aggrappati al treno Champions. E ridanno credito all'avventura in Italia dell'ex Porto. Il primo arrivato al 94esimo, quando il risultato sembrava ormai incanalato sullo 0-0, grazie a un sontuoso colpo di testa; il secondo a otto minuti dalla fine sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Due reti che permettono ad André Silva di scrollarsi la pressione di dosso dopo le tante critiche di questi mesi e che danno un senso all'oneroso investimento estivo da 40 milioni di euro.