Andre Silva in gol contro la Nuova Zelanda. Sorride il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel 4-0 con cui il Portogallo ha battuto la Nuova Zelanda in Confederetions Cup c'è anche un po' di rossonero. A segnare la terza rete dei lusitani infatti è stato il neo acquisto del Milan Andre Silva che all'80° ha preso palla a metà campo arrivando a ridosso dell'area prima di incrociare di destro e spedire la palla alle spalle del portiere della Nazionale oceanica. Il cammino dell'attaccante e del Portogallo in Russia quindi prosegue coi lusitani che attendono di conoscere la sfidante in semifinale.