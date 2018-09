Andrea Bosco: c’é la formula per riportare Pogba alla Juve

© foto di Imago/Image Sport

Mentre Andrea Agnelli ha esposto le sue idee per cambiare il calcio a livello europeo nel segno della modernità, dell'efficienza e della diffusione, il mercato non si ferma mai. E il nome che spicca in casa Juventus è quello di Paul Pogba. Impossibile? Non proprio. Anzi: Juventus e United, potrebbero addirittura trovare una formula in grado di stupire l'intero movimento: Pogba a Torino in prestito gratuito con pagamento in due tranche ma nell'ambito del medesimo anno solare. Vale a dire: giugno e dicembre 2019. Non chiedetemi i dettagli: sono complicati. Ma ho parlato con un esperto di finanza e mi ha spiegato che questa formula potrebbe essere nell'interesse economico di tutti: i due club, il procuratore e il giocatore. Lo stipendio percepito da Pogba sarebbe un problema aggirabile . E' vero che la Juventus ha chiuso il bilancio con un rosso (dopo tre anni di attivo) di 19,2 milioni di euro (coperti dalla riserva di plusvalenza azionaria). Ma è anche vero che il titolo in Borsa è volato fino a 1,48 registrando continui “rialzi“ .

Pare che a Mino Raiola (presto un appuntamento con Marotta per parlare del rinnovo e del futuro di Kean, oltre che di Pogba e di De Ligt) il progetto sia stato parzialmente illustrato. E che sia stato giudicato interessante.

La concorrenza (Barcellona in primis) appare significativa. Ma che Torino, per una serie di conosciuti motivi, sia in cima alle preferenze di Pogba è arcinoto. Servirà, a gennaio, accelerare: non me lo vedo Mourinho esonerato dallo United. Ma l'ombra di Zidane, incombe. E con Zizou a Manchester, le priorità di Pogba potrebbero mutare.