Andrea Bosco: Marotta e i paguri

© foto di Antonio Gaito

Marotta for president: ne stanno parlando. Pare sia un'idea di Malagò. Spero che Marotta ci rifletta: contro i paguri ha solo da perdere.

Il paguro è un crostaceo che vive dentro a una conchiglia vuota di gasteropodi .Quando diventa troppo grande si sistema in un'altra più capiente. Ne esistono 5000 specie, per lo più marine. Si pensava che il paguro, sulla terra ferma, vivesse solo ai topici. Sbagliato: vive numeroso anche nel Palazzo della Figc, I paguri federali stanno lì da sempre: sono diventati “il“ potere. L'ex ministra Melandri con la sua riforma gli ha garantito i voti (e la presidenza) a vita. Servirebbe, per cambiare le cose riscrivere (prima di votare) le tavole della legge . Si può chiedere di riscriverle ai paguri? Andiamo.

Questa è gente che non ha voluto Vialli: perché non era della setta.

Che non vuole Abodi. Che neppure sotto tortura voterebbe Marotta . Come sovente rammentano: hanno il “73% dei voti disponibili“. Chi glielo fa fare di cambiare?

Non sottoscriveranno mai le riforme. Mai cambieranno l'attuale sistema di elezione del presidente che ha prodotto gli Abete e i Tavecchio . Quella poltrona è “loro”. E non la molleranno. Voti e clientele. E le clientele coniugano esigenze extra-calcistiche. Storiche, sociali, politiche.

In questo bailamme non sono mancate le frecce avvelenate contro Marotta. Perché potrebbe essere candidato? Esatto.