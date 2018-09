Andrea Bosco: questa Juve fa paura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quante giornate saranno comminate a Ronaldo dopo l'espulsione di Valencia ?

Dipenderà dal referto di Brych. Per le abitudini Uefa, difficilmente viene ammesso l'errore tecnico. Figuriamoci quello di “valutazione“ .

Sarebbe già buona cosa che il successore di Collina si convincesse che uno come Fritz non dovrebbe essere designato neppure per il Torneo dei Bar.

La Juventus dovrà abituarsi, peraltro, ad essere nel mirino. Invidia e paura. La prima non ha bisogno di spiegazioni. La seconda, sì. Paura che arriva dai numeri. Record in Borsa: +138,8 % in 81 giorni. Sui social: 10 milioni di nuovi utenti in appena 70 giorni. Primato solitario in classifica. Prova pazzesca, in inferiorità numerica, a Valencia. Chiamatelo, se volete, “effetto Ronaldo“. La sua presenza è uno stimolo per tutti.

Appena otto anni fa un Di Natale rifiutava la Juventus. Oggi gli agenti di un Tielemans, contattano Paratici, offrendo il giocatore.

“Numeri uno al mondo“ ha annunciato Andrea Agnelli. Tradotto: marketing, merchandise, fatturato, Continassa a pieno regime e mercato. I nomi li conoscete. A mio parere, due soprattutto: Pogba e De Ligt. Quando? Io reputo più presto di quanto non si possa pensare.

Ci sarà turnover a Frosinone: assenti, infortunati De Sciglio, Khedira, Spinazzola e Costa, la scelta sugli esterni bassi appare obbligata: due tra Cancelo , Alex Sandro e Cuadrado. Visto che Allegri ha detto che giocherà Dybala, il centrocampo potrebbe essere a due, con l'aggiunta di Bernardeschi. Mettiamo, Berna, Can e Matuidi con Dybala appena dietro a Ronaldo e Mandzukic. Ma potrebbe andare in scena il consueto terzetto (Can, Pjanic e Matudi con Bentancur dalla panchina) con il croato inizialmente fuori e Dybala falso nueve accanto a Ronaldo. Mia sensazione: se la gara, nel punteggio lo consentirà, Allegri potrebbe regalare qualche scampolo finale a Kean, ragazzo che apprezza. In porta la rotazione è già stata annunciata: a Frosinone gioca il polacco, contro il Bologna, mercoledì, ci sarà Perin. In difesa più che probabile qualche avvicendamento: immagino Rugani con Bonucci .

Sulla carta non dovrebbe esserci partita. Ma la “carta“ va compilata e firmata. Sarà così per la Juve anche a Frosinone. Dove se la cantano, se la suonano e se la scrivono. Nondimeno, sottovalutare la squadra di Longo sarebbe una stupidaggine .