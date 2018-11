Andrea Favilli, il prossimo Vieri stoppato da Piatek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualcuno lo ha paragonato a Casiraghi, altri a Bobo Vieri. Anche perché Andrea Favilli è da due anni in orbita Juventus e, più in generale, riconosciuto come uno dei prossimi centravanti della Nazionale, a fronte di una crescita che sembrerebbe inarrestabile. Tanto che i bianconeri hanno prima deciso di acquistarlo per 7,5 milioni di euro, poi - dopo una bella tournée estiva - hanno alzato il prezzo al Genoa.

RISCATTO E CONTRORISCATTO - Favilli così, invece di costare 8 milioni di euro a Preziosi per il titolo definitivo, è costato circa 5 per il prestito oneroso, più 7 di riscatto. E la Juventus ha deciso di tenersi un'opzione di recompra, alla Morata dei bei tempi. Quindici per il primo anno, ventitré per l'anno successivo, qualora Favilli esplodesse. Come preventivato e preventivabile.

IRROMPE PIATEK - I conti però sono stati fatti senza l'oste. Perché l'esplosione di Piatek ha tolto Favilli dai possibili titolari, perché troppo simile al bomber polacco e, come partner, sono meglio Kouame o Pandev. Magari entrambi, finché c'era Ballardini, ora sarebbe bello capire qual è il vero titolare. In ogni caso Favilli probabilmente verrà riscattato, perché è stato già fatto un investimento su di lui. E poi perché Piatek molto difficilmente resterà oltre il 30 giugno 2019.