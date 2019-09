© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'immediato post partita, ai microfoni di DAZN, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli ha mostrato una certa amarezza per il risultato maturato contro l'Atalanta, pur riconoscendo un grande sforzo ai suoi giocatori: "Oggi era una giornata nefasta per sviluppare gioco perché c'erano due squadre che volevano vincere e che non hanno lesinato sforzi; il caldo non ci ha agevolato, ma questo credo sia un bello spot per il calcio. Rimane il rammarico perché quando manca il risultato rimane l'amarezza".