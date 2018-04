Antonio Donnarumma sul fratello: "E' un predestinato. Sono fiero di lui"

Fonte: MilanNews

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Milan TV, Antonio Donnarumma ha parlato così del possibile record di precocità all time che potrebbe infrangere il fratello Gigio domenica contro il Napoli: "Il più giovane di sempre a raggiungere le 100 presenze in A? No, sapevo che avrebbe avuto un grandissimo futuro ma non a questa età. Sapevo sarebbe stato un predestinato, sono fiero e orgoglioso di lui. È un ragazzo fantastico che si impegna ogni giorno, gli farò i complimenti perché se lo merita”.