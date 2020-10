Antonio Insigne: "Modello per tutti i miei fratelli, è un onore. Ma il più forte sono io!"

Antonio Insigne, il più grandi dei quattro fratelli, tutti calciatori, ha parlato al Mattino di oggi dello scontro fratricida di oggi tra Lorenzo e Roberto: "Ho tre anni più di Lorenzo e sei più di Roberto ed entrambi hanno iniziato ad avvicinarsi al calcio guardando me. Lorenzo, poi, veniva sempre a vedere le mie partite".

Poi, però cosa è successo?

"Io gioco nei dilettanti, mentre loro due hanno preso un'altra strada".

Che effetto le fa oggi vederli lì, entrambi calciatori di serie A?

"Per me è un onore avere due fratelli così, e che stanno facendo queste carriere così belle. Non succede in tutte le famiglie di avere due figli o due fratelli che arrivano a giocare in serie A. Sono fiero di loro e del loro percorso così brillante".

Ma alla fine dei conti, chi è più forte tra di voi?

"Ovviamente io. E glielo dico sempre".