Aquilani: "Liga la lega più bella. Pronostici Champions? Dico le italiane"

Intervista rilasciata ai microfoni di Gazzetta TV da Alberto Aquilani, centrocampista del Las Palmas: "In Spagna ho trovato un campionato bellissimo, forse il migliore. Qui si gioca un campionato molto tecnico e i migliori giocatori sono qui. Veramente una bella esperienza".

Come vedi Barcellona-Roma?

"Le squadre italiane non sono state fortunate, sono due gare molto complicate per entrambe. Il Barcellona gioca un calcio perfetto e in più ha Messi, se il numero 10 è in forma si fa davvero molto dura. Però il Barcellona un po' ti fa giocare e se riesci a superare la prima pressione hai un po' più di spazio"

Juventus-Real Madrid, invece, è più equilibrata?

"Anche alla Juventus non è andata benissimo, ma i bianconeri sono consolidati da anni in Europa e sarà dura anche per il Real Madrid".

Chi vincerà il campionato?

"Credo Juve".

Chi andrà in Champions?

"Roma e una tra Inter e Lazio".

Passa la Roma o il Barcellona?

"Dico Roma perché il cuore mi porta a dire Roma, ma deve succedere qualcosa di straordinario".

Juventus o Real Madrid?

"E' dura, ma anche qui per il mio trascorso dico Real Madrid".