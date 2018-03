Argentina, affaticamento agli adduttori per Messi: è in dubbio per l'Italia

© foto di J.M.Colomo

L'amichevole di lusso con l'Argentina rischia di perdere il protagonista più atteso, Leo Messi. Come riferito dal quotidiano argentino Olè, infatti, la Pulce nelle ultime ore ha accusato un leggero affaticamento muscolare agli adduttori: nulla di grave, ma il c.t. Sampaoli potrebbe scegliere di evitare inutili rischi e dunque tenerlo a riposo per la partita amichevole di stasera con l'Italia. Nel caso in cui dovesse essere risparmiato il giocatore del Barcellona - che il prossimo 4 aprile sarà impegnato con la Roma in Champions -, il favorito a prendere il posto di Leo è l'ex centrocampista dell'Inter Ever Banega.