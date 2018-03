Argentina, Sampaoli: "Dybala non è affatto fuori dal Mondiale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Sampaoli, ct della Nazionale argentina, ha parlato a TyC Sport di Paulo Dybala: "Il fatto che non sia stato convocato per queste due amichevoli non significa affatto che è già fuori dal Mondiale. Sarà valutato come tutti e verrà confrontato con gli altri giocatori che ambiscono a vestire la maglia della Nazionale. Dopo queste due sfide, vedremo tutte le sue partite e cercheremo di capire se potrà o meno far parte dei 23. Non è affatto già fuori dalla Coppa del Mondo".