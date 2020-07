Aria pesante in casa Inter. Giocatori e Zhang non hanno gradito alcune parole di Conte

Il Corriere dello Sport torna a parlare della situazione di Antonio Conte e l'Inter. La squadra, si legge, non ha gradito particolarmente le sfuriate pubbliche delle ultime settimane e pure il presidente Steven Zhang, che dalla Cina si tiene quotidianamente informato, non avrebbe apprezzato il suo lasciar intendere che non sia stato completamente accontentato. A fine stagione, come ammesso dallo stesso Conte, sarà fatto il punto della situazione. Da viale della Liberazione smentiscono le voci sul possibile esonero e sull'arrivo di Allegri, anche per una questione di costi extralarge. Ma se fosse lo stesso Conte a manifestare propositi di addio, magari con un'offerta già in mano, la situazione potrebbe essere diversa.