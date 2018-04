Arsenal, dopo Wenger: quota bassa dei bookmakers per Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I bookmakers hanno già iniziato a quotare il possibile sostituto di Arsene Wenger dopo l'annuncio del suo addio all'Arsenal al termine della stagione in corso. L'allenatore con la quota più bassa è Thomas Tuchel, che però è accostato con forza anche alla panchina del PSG. In seconda posizione Patrick Vieira, attuale allenatore del New York City FC. Al terzo e quarto posto figurano Carlo Ancelotti (quotato 6 a 1) e Massimiliano Allegri (quotato 8 a 1). Tra i tecnici quotati figurano anche Claudio Ranieri, Roberto Mancini e Maurizio Sarri, con quote però molto alte rispetto ai connazionali. Altri allenatori in corsa sarebbero Rafa Benitez e Luis Enrique, rispettivamente ex allenatori di Napoli e Roma.