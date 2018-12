Arsenal e Valencia su Wesley. Pupillo di Tare e obiettivo viola

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

In estate è stato a lungo nel mirino della Lazio. Oggi piace in Premier ma lo segue anche la Fiorentina. L’attaccante del Club Brugge Wesley Moraes è al centro delle discussioni di mercato, e stando a quanto riportato da numerosi fonti britanniche, come per esempio The Sun, sono diverse le società a lui interessate. In particolare maniera l’Arsenal in Premier League ed il Valencia nella Liga sarebbero pronte a disporre un investimento da 15 milioni di sterline per cercare di strappare il giocatore alla concorrenza.