Arsenal-Napoli, Allan vuole tornare mastino. Calo alla base dei gol subiti

"Da quanto tempo abbiamo in testa questa partita? Da domenica sera, al termine della sfida col Genoa". Così Allan ieri in conferenza ha risposto a chi gli ha chiesto della sfida contro l'Arsenal, che mette in palio un posto in semifinale di Europa League. Una frase di rito o una splendida bugia, quella del centrocampista brasiliano del Napoli. Perché il momento recente non è stato dei più favorevoli, dal punto di vista personale e complessivo. "Posso tornare quello di fine 2018 e fare ancora meglio", ha assicurato l'ex Udinese che resta nel mirino del PSG per la prossima estate.

Ora guai a pensare al mercato, la testa è rivolta all'Arsenal e per uscire dall'Emirates Stadium con un buon risultato c'è bisogno che tutte le componenti lavorino al meglio. Anche il centrocampo, a protezione della difesa che nelle ultime settimane ha perso certezze. L'ultima volta in cui il Napoli non ha subito gol in campionato risale al poker esterno rifilato al Parma: il 24 febbraio. L'ultimo clean sheet, tra Serie A e coppe, è arrivato invece il 7 marzo al San Paolo contro il Salisburgo. L'unica volta nelle ultime otto partite complessive, stasera dovrà tutto funzionare alla perfezione. "Perché se difendiamo bene, poi attacchiamo meglio", citando Ancelotti.