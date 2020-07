"Arthur fino a qualche mese fa valeva 70 milioni": Transfermarkt dà ragione a Bartomeu

"Fino a qualche mese fa, per Transfermarkt valeva 70 milioni di euro". Così Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha difeso la valutazione di Arthur, ceduto alla Juventus a fronte di un corrispettivo di 72 milioni di euro, più altri 10 di bonus. Cifre che sono state considerate esagerate, così come quelle legate alla contestuale cessione di Miralem Pjanic (60 milioni più 5 di bonus). Sul punto, però, il numero uno del Barça cita dati corretti.

Arthur vale 56 milioni. Sempre per Transfermarkt, alla data di oggi. È però vero che, a dicembre 2019, lo stesso portale stimava il centrocampista brasiliano 70 milioni di euro. E, pur non citati da Bartomeu, altri siti di settore, specializzati in questo tipo di analisi, valutano tuttora Arthur una cifra non molto inferiore a quella pagata dalla Vecchia Signora. Per fare un esempio, Playratings dà ancora oggi una valutazione da 71 milioni di euro. Mentre il CIES al momento del trasferimento parlava di una forbice compresa tra i 70 e i 90 milioni di euro. Tornando a Transfermarkt, semmai, si potrebbe obiettare al presidente Bartomeu che qualche mese fa non è oggi. Ma, crollo dei prezzi permettendo, è vero che le cifre indicate dagli addetti ai lavori non si discostano molto da quelle ufficiali di un affare che pure ha fatto discutere.