Asl e Nazionali, Gravina si rivolge al Governo. E dalla FIFA per ora prevale la linea soft

vedi letture

Il tema delle Asl è stato discusso anche oggi in Consiglio Federale. Perché le Aziende Sanitarie Locali che non decidono in maniera coordinata, liberando a singhiozzo i calciatori per le Nazionali, stanno creando molti problemi. Il presidente federale Gravina, neo candidato all'Esecutivo Uefa - riporta Sky Sport - ne ha parlato con le autorità di Governo. La speranza è che in tempi brevi la situazione possa essere risolta: la richiesta è partita in maniera ufficiale. Intanto alla Fifa, da cui dipendono le eventuali sanzioni, stanno verificando le giustificazioni per le assenze dei giocatori: almeno per il momento prevalgono una linea morbida e una certa flessibilità.