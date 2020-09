Aspettando il Benevento: standby Inter sul mercato. E per Skriniar serve il rilancio

Operazioni bloccate, almeno fino alla sfida di domani. L'Inter da ieri pomeriggio ha rimandato tutti i discorsi di mercato a giovedì. Domani ci sarà la sfida contro il Benevento, la seconda uscita stagionale dei nerazzurri, e fino a quel momento Conte non vuole distrazioni. "Non vedo l'ora che questa sessione finisca", ha detto il tecnico nerazzurro. Che intanto domani avrà a disposizione Andrea Ranocchia: col Genoa se ne tornerà a parlare a partire da giovedì e in quel giorno dovrebbe arrivare il via libera anche per l'arrivo di Matteo Darmian dal Parma.

Discorso diverso per Milan Skriniar, l'unico big che a meno di una settimana dalla chiusura di questa finestra di calciomercato potrebbe andare via. La missione milanese degli spurs ha prodotto come risultato un'offerta troppo bassa, da 30 milioni di euro. Condizioni inaccettabili per l'Inter, che ne chiede almeno 50 per sedersi attorno a un tavolo a trattare. La trattativa in questo momento è ferma e il Tottenham spera di racimolare soldi dalle cessioni (Foyth e Aurier su tutti) per poi ripresentarsi al tavolo della trattativa con basi diverse. Sperando di riuscire a fare tutto in tempo, sperando che non sia troppo tardi.