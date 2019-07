Asse di mercato Juve-Man United. Con Mandzukic possibile intruso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analizzando l'asse di mercato tra Juventus e Manchester United che vede coinvolti Lukaku e Dybala, La Gazzetta dello Sport sottolinea il futuro 9 dei bianconeri, al momento, sia rappresentato da Mario Madzukic, con un’alternativa in rosa come secondo centravanti. La più probabile? Higuain, che non vuole lasciare Torino. La Juve e il Manchester United infatti - come già raccontato da TMW - stanno parlando anche di Mario Mandzukic, attaccante che ha giocato in Bundesliga, in Liga, in Serie A, mai in Premier League. L’operazione può decollare ad agosto perché per arrivare a MM non serve certo una spesa esagerata: il suo contratto - circa 6 milioni a stagione - lo rende un giocatore pesante per il bilancio. Un giocatore per cui la Juve ascolta volentieri le proposte.