Asse Milan-Fiorentina, spunta l'idea Chiesa per i rossoneri. L'intreccio di mercato con Milenkovic

vedi letture

Il Milan vuole Milenkovic, la Fiorentina propone Chiesa. Può essere riassunta più o meno così l’indiscrezione di mercato riportata questa mattina da La Gazzetta dello Sport: i vertici di via Aldo Rossi sono a caccia di un colpo per la difesa e insistono per il centrale serbo (giocatore particolarmente gradito a Pioli), ma la società toscana non vuole lasciarlo partire.

Sconto - La Fiorentina, dunque, tiene duro sul fronte Milenkovic, ma apre alla cessione di Federico Chiesa, il quale non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 (proprio come il compagno di squadra). La convivenza rischia di diventare difficile, ragion per cui si fa concreta la possibilità di uno sconto. Pioli ha un grande feeling anche con il giovane azzurro e sarebbe felice di averlo a Milanello.

Valutazioni - Ma nei radar di Maldini e Massara, come detto, c’è innanzitutto Milenkovic, assistito da Fali Ramadani: i rapporti tra il noto manager e Commisso non sono idilliaci e ciò incide negli sviluppi. Ma quanto valgono i due calciatori? Secondo la Fiorentina, servono 60 milioni per Chiesa e 40 per il difensore. Ma è più logico puntare a quota 40 per Federico e 25 per Nikola.