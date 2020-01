Fonte: hanno collaborato da Milano, Simone Bernabei e Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' in corso in Via Rosellini a Milano l'Assemblea della Lega Serie A. All'ordine del giorno l'Elezione del Presidente della Lega, oltre ad altri punti come l'approvazione del verbale dell'Assemblea del 2 dicembre e del Bilancio di esercizio LNPA al 30 giugno 2019. Sono presenti tutte le società e i vertici di molti club: tra questi anche Andrea Agnelli per Juventus, Giuseppe Marotta per l'Inter, Paolo Scaroni per il Milan, Urbano Cairo del Torino, Enrico Preziosi del Genoa. L'Assemblea è iniziata alle 14:30.