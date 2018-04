Atalanta, avviso alle concorrenti: per De Roon servono 20 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al centrocampo dell'Atalanta, il vero reparto protagonista in questa stagione con Gasperini. In particolare, al centro dell'attenzione c'è un triangolo delle meraviglie formato da Bryan Cristante, Marten de Roon e Remo Freuler. Non si può sapere con esattezza chi rimarrà a Bergamo, è però sicuro che in caso di cessione la famiglia Percassi godrà di plusvalenze eccezionali. De Roon, ripreso dal Middlesbrough dopo solo una stagione dall’addio, è stato pagato 12 milioni di euro (più 2 di bonus): adesso chi vuole l’olandese deve iniziare a ragionare sui 20 milioni. Dopo un inizio di stagione con il fiato corto, De Roon si è preso il timone della squadra e un posto in nazionale.