© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Musa Barrow: sulla via tra Bergamo e Bologna sta per transitare anche Roger Ibanez. Il difensore sta per diventare anche lui un nuovo effettivo di Sinisa Mihajlovic. La trattativa si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto, in serata nuovo contatto dopo la definizione del passaggio della punta dell'Atalanta in Emilia.