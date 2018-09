Atalanta, Cornelius saluta: al Bordeaux il diritto di riscatto fissato a 5mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andreas Cornelius (25) ha lasciato ieri l'Atalanta per giocarsi le proprie chance in Francia, tra le file del Bordeaux. Il Corriere di Bergamo fa il punto sull'affare, ufficializzato ieri dalle due Società in questione: l'attaccante saluta la Dea mediante la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei transalpini fissato a cinque milioni di euro. L'Atalanta lo aveva ingaggiato dal Copenaghen un anno fa per 3,5 milioni.