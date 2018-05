Atalanta, Cristante ad un passo dalla Roma: affare da 26 milioni

La Cremonese cerca un direttore sportivo per la prossima stagione. Sean Sogliano una delle prime opzioni, ha già lavorato con Mandorlini ed è una pista accreditata. Spunta però un outsider. Si tratta di Leandro Rinaudo, che lascerà il Venezia il 30 giugno. Ci sono stati contatti indiretti....

ESCLUSIVA TMW - Cremonese, cercasi ds: non solo Sogliano, spunta Rinaudo

Bryan Cristante ad un passo dalla Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport i giallorossi hanno superato la concorrenza di Lazio (con i biancocelesti costretti a rinunciare dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions) e Juventus. Monchi ha portato avanti la trattativa con l'Atalanta con grande corretteza: si può chiudere intorno ai 26 milioni di euro.

