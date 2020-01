© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In diciotto partite la Fiorentina nella stagione 1958/1959, era riuscita a segnare 56 reti. Sono state 95 alla fine della stagione ma era un altro calcio, un altro campionato. In quella stagione l'Inter era a quota 47, un anno più tardi la Juventus si fermò a 46. Da allora, da sessant'anni a questa parte, nessuno era riuscito a sfiorare uno score del genere. L'Atalanta ne ha già fatti 48, numeri pazzeschi per la formazione di Gian Piero Gasperini. Con Luis Muriel mattatore, dieci gol, Josip Ilicic a nove, e in una fabbrica delle reti che ha portato finora ben dodici calciatori in gol.