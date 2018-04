Atalanta, da sconosciuto a protagonista: Freuler adesso vale 25 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al centrocampo dell'Atalanta, il vero reparto protagonista in questa stagione con Gasperini. In particolare, al centro dell'attenzione c'è un triangolo delle meraviglie formato da Bryan Cristante, Marten de Roon e Remo Freuler. Non si può sapere con esattezza chi rimarrà a Bergamo, è però sicuro che in caso di cessione la famiglia Percassi godrà di plusvalenze eccezionali. Freuler, dei tre, è stato il meno costoso. Arrivato nel 2016 dal Lucerna nell'indifferenza generale per 1,2 milioni, adesso può garantirne 25 alle casse atalantine. Senza contare che un Mondiale giocato in prima linea (la Svizzera è inserita nel gruppo E con Brasile, Costa Rica e Serbia) potrebbe anche far crescere la sua valutazione.