Atalanta, De Roon: "La serie A è tosta. Mercato? Sto bene qui"

Marten De Roon, centrocampista olandese dell'Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando anche il momento della squadra bergamasca: "Sono ottimista, abbiamo steccato solo con Cagliari e Spal. Meriteremmo un’altra classifica. I 6 punti? Dicono che la salvezza sia un traguardo scontato al netto del nostro valore, ma la realtà va accettata. Prima scaliamo le posizioni, poi eventualmente punteremo ad altro. Ora che senso avrebbe pensare all’Europa? Non sono parole di resa, prendo atto della situazione. Inoltre bisognerebbe fare i conti con squadre come Lazio, Samp e Fiorentina. Facile parlare a tavolino, la A è tosta. Iniziamo a far punti pensando a una gara alla volta. Mercato? Contratto fino al 2021 con opzione per un altro anno. A Bergamo mi trovo bene, mia moglie è incinta e siamo molto felici".