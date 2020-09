Atalanta, De Roon: "La sfida con il PSG? Ancora mi fa arrabbiare. Speriamo di migliorare"

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale olandese, ha presentato così ai microfoni di Rai Sport la sfida di domani contro l’Italia: “Sono passato da da 35 gradi in Sardegna a 17 qua, devo abituarmi al clima diverso ma qui è sicuramente migliore per giocare. In Italia, con Gasperini e l’Atalanta, ho avuto una grande crescita e secondo me ho meritato di essere convocato”.

Sulla gara contro l’Italia: “In Italia abbiamo giocato fino al 2-3 agosto, poi ci sono state le vacanze, ma gli azzurri sono sempre pronti a giocare grandi partite. Sarà una sfida importante, l’Italia ha perso punti contro la Bosnia e noi speriamo di creare subito un gap con loro”.

Sul futuro dell’Atalanta: “Io sono molto contento a Bergamo, l’Atalanta è nel mio cuore. Sarà molto difficile, ma speriamo ancora di migliorare. Se possiamo puntare allo Scudetto? Noi come Atalanta non puntiamo mai allo Scudetto penso, dipenderà molto da come andranno le partite d’andata. Anche quest’anno non ci avevamo mai pensato, poi quando ti trovi a 6 punti dalla Juventus sicuramente si comincia a parlarne”.

Sulla sfida persa in Champions League contro il PSG: “Mi incazzo ancora quando ne parliamo… È stata un’opportunità unica per noi, poi speriamo di ripeterci quest’anno ma sarà molto difficile. In partita secca al 90’ sull’1-0 perdere sicuramente fa male”.