Atalanta, domani la Juve: il punto sugli infortunati di Gasperini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia dell sfida contro la Juventus, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini s'è così espresso sui calciatori indisponibili: "Caldara lo portiamo in campo e verifichiamo. Ci sono acciacchi di Rizzo, Bastoni, Gomez, che ha un risentimento alla coscia, e Petagna. Il Papu ha avuto episodi sfortunati contro il Borussia e la Juventus in Coppa Italia: se fossero entrati quei palloni si direbbe di lui come campione straordinario. A Bologna invece l’ho visto in calo morale, da capitano deve reagire: per raggiungere l’Europa League ci serve la testa sgombra e il miglior Papu", riporta Calcioatalanta.it.