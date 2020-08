Atalanta eliminata dal PSG, il tweet del club: "A testa altissima. Orgogliosi di voi, ragazzi"

"A testa altissima. Orgogliosi di voi, ragazzi!". Questo il tweet dell'Atalanta dopo la sconfitta contro il Paris Saint Germain ai quarti di finale di Champions League, con la beffa subita dopo il 90'.

#AtalantaPSG | 1-2 | FULL-TIME

⏹️ A testa altissima. Orgoliosi di voi, ragazzi!

😢 With your heads held high. We are proud of you, guys! #UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/OLSu2rfFZR

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 12, 2020