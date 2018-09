Atalanta, fine calvario per Ilicic: si accorciano i tempi di recupero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calvario di Josip Ilicic è giunto al termine. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport i tempi di recupero si sono accorciati, dovrebbero essere più brevi del previsto, tant'è che contro la Fiorentina scenderà in campo. Se dal 1' o no lo sceglierà Gian Piero Gasperini, difficile a dire il vero. Ma l'Atalanta ha bisogno di lui per ritrovare l'imprevedibilità offensiva smarrita in questa prima fase di stagione.