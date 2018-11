Atalanta, Freuler: "Ora sono al top. L'Europa è il nostro obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Finalmente mi sento al top, sono al 100% - ha dichiarato Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale svizzera dopo la sconfitta in amichevole contro il Qatar - La vittoria contro l'Inter? Loro venivano da un ottimo periodo come risultati, ma abbiamo disputato una gara spettacolare, sotto ogni punto di vista. Tanti sottolineano la prova del primo tempo, ma il secondo tempo è stato altrettanto importante. Il rigore di Icardi avrebbe potuto tagliarci le gambe, bravi noi a ripartire come se nulla fosse accaduto. Europa? La classifica è corta, ma ci siamo ripresi con questa rincorsa dopo un inizio complicato. E' il nostro obiettivo, sta bene questa Atalanta". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.