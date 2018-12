Atalanta, Freuler sicuro: "Vogliamo tornare in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista a Remo Freuler, centrocampista svizzero dell'Atalanta: "So bene cosa può fare questa squadra, credo che a quasi nessuno piaccia giocare contro di noi. Abbiamo fatto delle buonissime partite e ci manca qualche punto. L'Udinese? Stanno bene fisicamente e mentalmente, arrivano da 4 punti in due gare e per noi sarà difficile. Dobbiamo reagire dopo le ultime due sconfitte. Dove può arrivare l'Atalanta? Io e i miei compagni vogliamo andare in Europa. C'è davvero la possibilità di fare di nuovo un risultato così importante, ma adesso non guardo troppo la classifica. Guardiamo gara dopo gara senza montarci la testa e concentrandoci solo sulle prestazioni".