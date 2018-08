Atalanta-Frosinone, basta un lampo di Gomez: 1-0 all'intervallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atalanta in vantaggio se pur di misura all'esordio in campionato. Differenza tecnica e di condizione contro il Frosinone che è palese nonostante i ciociari siano ancora in partita. Il Papu Gomez dopo 14 minuti si presenta nel massimo campionato andando in rete con un diagonale su splendido assist di Toloi. Il brasiliano è fra i migliori in campo, non accontentandosi del solito ottimo lavoro difensivo, ma anche avanzando e proponendosi come ala aggiunta. Frosinone che si presenta all'appuntamento con 7/11 nuovi e di conseguenza paga la famosa mancanza d'amalgama. Molto bene fin qui Camillo Ciano che a livello tecnico ha qualcosa in più e non a caso gli unici pericoli per la difesa orobica sono a causa sua.