Atalanta, Gasp in bilico per la prossima stagione. Dipende dal progetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie A: dalle 11.15, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei 20 protagonisti

IL TREND - Gian Piero Gasperini è a un bivio. Le ultime due stagioni all'Atalanta, corredate da un'ottima Europa League - vittorie contro Lione ed Everton, qualificazione sfiorata con il Borussia Dortmund - rappresentano il fiore all'occhiello per il tecnico di Grugliasco, sempre più ambito dai grandi club. In questi ultimi due mesi di campionato è chiamato a replicare l'impresa dello scorso anno, raggiungendo la qualificazione alle coppe europee dopo un periodo, all'inizio della stagione, altalenante proprio a causa di una coperta troppo corta.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Gasperini ha un contratto fino al 30 giugno del 2020, con l'opzione fino al 2021. Insomma, che stia bene a Bergamo, con blindatura annessa, è evidente. Però la scorsa annata aveva chiesto più potere sul mercato, mentre in realtà ha avuto poca forza, forse solo nel caso dell'approdo di Ilicic dopo averlo avuto a Palermo. Con Sartori non corre buon sangue, toccherà ai Percassi, eventualmente, accomunare le diverse vedute. Altrimenti Gasp potrebbe anche salutare per altri lidi: in questo caso la permanenza, al momento, non è scontata. Piace al Napoli, oltre alla Nazionale e a club di medio cabotaggio.

Contratto fino al 30 giugno 2020

Stipendio: 1,3 milioni di euro

Permanenza: 51%