Atalanta, Gasperini: "Bene fino al rosso, perdere così fa meno male"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Premium Sport: "Il tasso tecnico della Juve è tra i migliori al mondo, ma siamo soddisfatti: abbiamo giocato con personalità e fiducia. Peccato per il gol preso a metà primo tempo, era un buon momento per noi. La partita è stata aperta fino all'espulsione di Mancini".

Quanto fastidio le hanno dato le polemiche sull'atteggiamento dell'Atalanta? "Non so neanche da dove arrivano. Abbiamo giocato tante partite affrontandole sempre con dignità, senza fare calcoli o piagnistei come adesso con tre trasferte di fila. Ci sta perdere a Torino ma in questo modo fa meno male".

Cambiano i vostri obiettivi? "Fare bene a Torino non è facile per nessuno. Per raggiungere l'Europa saranno altre le partite importanti".