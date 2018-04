Atalanta, Gasperini: "Dobbiamo vincere per forza. In corsa per l'Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Benevento. Queste le sue parole: "Non conosco partite scontate e questa non lo è affatto, basti vedere le prestazioni che sta facendo il Benevento. Noi abbiamo bisogno di vincere le partite perché coi pareggi non vai avanti, ma questo vale per tutti. Noi proviamo a vincere su ogni campo, domani cercheremo di fare tre punti ma sappiamo che non sarà una gara scontata. Con l'Inter abbiamo fatto una gran partita, ma non siamo riusciti a fare gol. Ma giocando in quel modo è comunque un buon punto. Questo è il momento di stringere i denti e di sopperire anche a qualche assenza con le nostre energie. L'Europa? Siamo in corsa, domenica ci sono stati risultati di grande equilibrio, abbiamo ancora chance di giocarcela. Il Benevento è una squadra insidiosa, che gioca bene a calcio e fa gol come si è visto nelle ultime partite, rispetto all'andata è cambiata e ha aggiunto qualità. In questo momento tutte le partite sono equilibrate e imprevedibili. È il momento decisivo del campionato: non siamo all'ultimo chilometro ma ormai siamo agli ultimi 600 metri".