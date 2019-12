Fonte: Dall'inviato a Kharkiv

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato di Ruslan Malinovskyi, centrocampista ex Shakhtar Donetsk, acquistato in estate dal Genk. "In panchina? Qui con me c'è Mario Pasalic - alla conferenza pregara, ndr - che sta facendo molto bene finora. Se Ruslan non gioca? Non lo abbiamo deciso ancora. Il fatto che sia ucraino e qui sia atteso ci fa molto piacere. Siamo contenti che sia forte e che stia facendo molto bene come tanti altri".