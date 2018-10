Atalanta, Gasperini: "Il campionato è lungo. Possiamo fare tanto"

13.05 - TRA POCO SI VOTA Alle 13.15, annuncia il dg e segretario dell'assemblea, Michele Uva, prenderà il via la votazione per il futuro Presidente della FIGC. 13.00 - GRAVINA: "IL NOSTRO RISCATTO COMININCIA OGGI" Così Gabriele Gravina sul suo ruolo. "Prima di un Presidente che...

Le pagelle di Donnarumma: il "vado non vado" che costa il derby

Fabbricini: "Mancini, contratto in linea con FIGC senza forzature"

Di Francesco traballa ma Donadoni e Sousa non convincono la Roma

Processo al mercato di Monchi: 12 acquisti sopravvalutati per la Roma

Balata sulle seconde squadre: "Come Lega di B siamo contrari"

Niente vittoria ma Longo non rischia. Stirpe conferma lui e il ritiro

Le pagelle di Inglese: non al meglio e si vede. Spuntato

Juve, Continassa: out Khedira ed Emre Can, CR7 parlerà alle 19.15

Milan, Gattuso: "Non è tutto da buttare. Passo avanti nel sacrificio"

