Atalanta, Gasperini: "Il ko con il Copenaghen è stato una fortuna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche del pubblico e del ko con il Copenaghen nel preliminare di Europa League: "L'altro aspetto straordinario è la gente. Abbiamo iniziato a luglio, a Reggio Emilia, con migliaia di persone, ciò fa capire quanto l'Europa contasse. Paradossalmente arrivo a pensare che essere andati fuori a Copenaghen sia stata una fortuna. Non saremmo riusciti a tirare fuori una stagione così. Per quanto fece male, perché avevamo lavorato una stagione per agganciare l'Europa, forse è stata una pietra da cui è nata. Non saremmo riusciti a mantenere questo ritmo in campionato, in Coppa Italia, in Europa League. Sono pesanti tre partite a settimana. Ora siamo in trance agonistica da settimana. Siamo sui nervi. Non abbiamo avuto particolari infortuni".