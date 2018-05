Atalanta, Gasperini-Percassi: una stretta di mano per la conferma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini ha deciso di proseguire la propria avventura con l'Atalanta. A parte il contratto fino al 2020 con opzione per il rinnovo, il tecnico ha confermato direttamente al presidente Percassi di voler proseguire l'avventura nerazzurra, che gli ha permesso di entrare per sempre nel cuore dei tifosi della Dea. Da giorni i due si parlavano per arrivare alla comunione di intenti che serviva per non far fuggire l'allenatore. La stretta di mano delle ultime ore, ha certificato qualcosa che tutto l'ambiente nerazzurro auspicava: Gasperini guiderà ancora l'Atalanta a caccia di nuovi record. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.